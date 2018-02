Giro Folia: Carnaval de Guapé atrai desde foliões mais animados até aqueles que não abrem mão de descanso

Às margens do Lago de Furnas, no sul de Minas Gerais, Guapé é um destino que atrai desde foliões mais animados até aqueles que não abrem mão de descanso e contato com a natureza.

O Carnaval organizado pela prefeitura acontece entre os dias 9 e 13 de fevereiro, com seis shows musicais variados. Tem também o Bloco Tião Folia no dia 12, com mais duas apresentações.

Para quem prefere passar o feriadão se divertindo de outra forma, a cidade se destaca pela quantidade de cachoeiras (pelo menos 14). As mais estruturadas contam com banheiros e restaurantes, entre outras facilidades. São elas as cachoeiras do Macuco, do Paredão e do Lobo.

Programação do Carnaval 2018 em Guapé

As apresentações começam a partir das 21 horas em todas as noites do evento.

Dia 09/02 (sexta-feira)

Banda Xeque Matte

DJ Alan Saher

Dia 10/02 (sábado)

Banda 4ª Dimensão

Dia 11/02 (domingo)

Grupo Negritude Junior

Dia 12/02 (segunda-feira)

Conrado e Aleksandro

Dia 13/02 (terça-feira)

DJ Alan Saher

Programação do Bloco Tião Folia no Carnaval 2018 em Guapé

Dia 12/02 (segunda-feira)

Banda Tio Song

DJ Renatinho

Fonte: Malas pra que te quero / Foto: Reprodução