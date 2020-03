Festival Música e Flor recebe ‘Os Paralamas do Sucesso’ e ‘Tianastácia’ em maio, em Três Pontas

Pin Compartilhar 0 Compart.

Em maio, Três Pontas receberá sucessos da música brasileira em um evento que é aguardado por toda região. O Festival Música e Flor acontece no dia 30, a partir das 18h, no CCC Três Pontas.

‘Os Paralamas do Sucesso’ e ‘Tianastácia’ celebrarão o melhor da música com o público, que ainda contará com shows das bandas M-Shake, Belleretrô e Cabruxos.

Ingressos

Os ingressos já estão sendo vendidos no primeiro lote e poderá ser dividido em até 12 x no cartão (juros da máquina Ipass).

Front Stage – Open Bar R$80,00 (cerveja, vodka, refrigerante e água)

Camarote suspenso – Open Bar Premium R$120,00 (Camarote: chopp, cerveja premium, vodka, energético, refrigerante, água, whisky, sucos, e open Food de massas)

Pontos de Vendas

Três Pontas: Speciale, Petite Sorveteria e Mundo Zen da Lu

Varginha: Pré Festa

Três Corações: Chic Store

Alfenas: Pastel e Cia