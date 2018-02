Festival de Chapas na Água Doce Cachaçaria

Festival de Chapas com cinco opções de sabores de pratos. Entre as opções, destaque a Picanha na Chapa por R$ 104,00, com 600 gramas de picanha importada, acompanha batata, polenta ou mandioca frita. Podendo o cliente escolher 2 guarnições na faixa, entre eles: arroz branco, feijão, vinagrete, pão de alho ou farofa com alho.

Outro destaque é o Mignon com Gorgonzola, esta maravilha elaborada com filé mignon, coberto por um tentador molho de gorgonzola, acompanha cebola empanada por apenas R$ 97,00 e a novidade a Linguiça Caseira na chapa com mandioca frita por R$ 56,00.

Todas as porções servem de 2 a 3 pessoas.

Observações: Promoção válida somente para 5ª feira com consumo no restaurante / não válido e nem acumulativo com outras promoções e voucher.

Mais informações Cidade: Varginha Data: 22/02/2018 Local: Água Doce Cachaçaria Endereço: Av. Salum Assad David, 6 – Santa Luiza Horário: A partir das 18h Informações: 35 – 3214-7549

Fonte: Varginha Online / Foto: Reprodução