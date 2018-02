Festival da Quaresma Água Doce

Aproveite este ótimo motivo para experimentar as delícias de peixe e fruto do mar preparados com o tempero bem brasileiro da rede Água Doce

A Quaresma é a época do ano na qual muitas pessoas que seguem a tradição católica substituem a carne vermelha por peixe. A restrição se estende da quarta-feira de cinzas até a Páscoa. Inspirada nesta tradição, a Água Doce Varginha traz uma promoção muito especial na sexta-feira: o Festival da Quaresma – na sua 7ª edição

Tilápia Crocante, Salada de Salmão, Tilápia Tropical, Tilápia ao Molho de Camarão, Salmão Água Doce – Os pratos citados são exclusividade da Água Doce e foram elaborados por profissionais da rede. Do leve Salada de Salmão ao irresistível Tilápia com Molho de Camarão, todos possuem seu espaço no coração dos clientes, acostumados ao paladar apurado da equipe de criação da rede Água Doce. É só eleger seus favoritos e experimentar um em cada dia da semana!

Filé Água Doce de Tilápia – Suculentos filés de tilápia à milanesa, envoltos em molho de tomate e cobertos por mussarela e ervilhas. O prato serve entre três e quatro pessoas e é acompanhado por fritas, arroz e pimentinha especial da casa.

Portuguesinho e Amontoadinho – Pertencentes à “Família Escondidinho da Água Doce”, os pratos fazem muito sucesso na rede. Trata-se de bacalhau (Portuguesinho) ou camarão (Amontoadinho) cobertos por cremoso purê de mandioca gratinado com requeijão e mussarela. A porção, que serve até três pessoas, vem com arroz e pimentinha da casa.

Moranga com Camarão – Típico da culinária brasileira, o prato é servido na Água Doce em receita muito bem preparada e farta, para ser dividida entre os amigos. (sob encomenda)

Casquinha de Siri, Bolinho de Bacalhau, Isca de Tilápia, Camarão Crocante – Para petiscar, nada melhor do que porções muito bem-feitas. Dos tradicionais Casquinha de Siri e Bolinho de Bacalhau ao surpreendente Camarão Crocante, prove todos, muito bem acompanhados de um bom vinho.

