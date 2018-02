Festival Brasil Sertanejo 2018 tem Marília Mendonça, Nego do Borel, Anitta, H e J, Felipe Araújo e muito mais, no Mineirão

O Festival Brasil Sertanejo chega com novidades neste ano. A 4ª edição do evento foi confirmada e acontecerá nos dias 12 e 13 de maio, sábado e domingo, a partir das 15h, na Esplanada do Mineirão (Av. Antônio Abrahão Caran, 1001 – São José, Belo Horizonte). O sertanejo se unirá ao ritmo mais popular do momento, o funk, e os maiores representantes dos gêneros como Nego do Borel, Anitta e os MCs Kevinho e Livinho, dividirão o palco do Festival com Marília Mendonça, Zé Neto & Cristiano, Gusttavo Lima, Henrique & Juliano e Felipe Araújo, que prometem animar o público no Gigante da Pampulha. Léo Santana foi escalado para dar o seu tempero especial à programação.

Quem quiser garantir o ingresso com o valor mais barato pode antecipar a compra. A partir de hoje, 22 de fevereiro, o lote relâmpago estará disponível pelo site www.nenety.com.br por apenas 48 horas.

Realizado pelas empresas referências no mercado do entretenimento mineiro, Nenety Eventos e Empresário João Wellington, o Festival Brasil Sertanejo apresenta dois dias de grandes shows musicais em uma megaestrutura, de dois palcos montados na Esplanada do Mineirão. Esta é a quarta edição da iniciativa, que desde 2015 é realizada com sucesso de público e grande repercussão na mídia.

Organizador do Festival Brasil Sertanejo cria dispositivo antifurto para celulares

A recomendação da Polícia Militar e dos produtores de eventos sempre é reforçada: em aglomerações de pessoas, é necessário ter cuidado com pertences pessoais, principalmente celulares. Mesmo assim, existem verdadeiros profissionais no ofício do crime que se aproveitam do momento de distração da vítima durante o show para furtar seu celular.

Com mais de 15 anos de experiência na área do entretenimento, o empresário Cristiano Nenety já recebeu centenas de queixas sobre furtos de celulares durante os eventos. Ele já tentou várias ações para coibir a prática destes crimes nos eventos, mas o número de celulares subtraídos só aumentou. “Colocamos anúncios nos telões, avisos nos ingressos, reforçamos a segurança, mas os ladrões que entram para roubar são profissionais no crime e sempre acabaram dando um jeito de aproveitar o momento em que a vítima estava se divertindo, indo ao banheiro ou à praça de alimentação para furtar o aparelho”, conta o organizador de eventos.

Cristiano Nenety, que batizou sua invenção como “PEG Antifurto”, explica que a sua criação foi desenvolvida com o objetivo de fazer a vítima perceber que o aparelho está sendo furtado. A dinâmica é simples: a ponta de uma fita ou correntinha resistente é grudada firmemente no celular e a outra extremidade é presa, por um gancho, no dono do aparelho. Com isso, no momento em que houver a tentativa de levar o bem da vítima, o aparelho estará preso ao corpo do proprietário do celular, o que impedirá com que o equipamento seja levado.

São várias opções de design à escolha do cliente. O produto estará disponível para vendas no site www.nenety.com.br a partir de 22 de fevereiro ao valor de R$ 20,00. O produto também poderá ser comprado juntamente com os ingressos para os eventos disponíveis na página eletrônica da Nenety Eventos, inclusive o Festival Brasil Sertanejo.

Serviço

Festival Brasil Sertanejo 2018

Local: Esplanada do Mineirão – Av. Antônio Abrahão Caram, 1001, Pampulha

Data e horário: 12 e 13 de maio de 2018, sábado e domingo

Atrações confirmadas: Marília Mendonça, Zé Neto & Cristiano, Gusttavo Lima, Henrique & Juliano, Felipe Araújo, Nego do Borel, Anitta, Léo Santana, e os MCs Livinho e Kevinho

Ingressos:

VIP R$90,00

Haverá venda de bebidas e praça de alimentação

CAMAROTE OFICIAL R$200,00

Open bar de cerveja, vodka, refrigerante, suco e água.

Praça de Alimentação com Food Trucks

FRONT STAGE R$300,00

Setor em frente ao palco

Open bar de cerveja, vodka, whisky 8 anos, catuaba, refrigerante, suco e água.

Praça de Alimentação com Food Trucks

CAMAROTE BLACK R$390,00

Setor no Anel do Mineirão

Open Bar de cerveja, vodka premium, whisky 8 anos, energético, espumante, refrigerante, suco e água.

Open Food

Classificação:

Vip: 14 anos

Camarote Oficial, Front Stage e Camarote Black: 18 anos

Realização: Nenety Eventos e Empresário João Wellington

Mais informações ao público: www.nenety.com.br

Fonte: Grupo Balo de Comunicação / Foto: Reprodução