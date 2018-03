Festim Água Doce: por apenas R$ 39, cliente degusta vários lançamentos

Dia 15 de março, quinta-feira, será comemorado o Dia do Consumidor. A Água Doce de Varginha aproveitará a data para realizar a edição de lançamento do seu “Festim Água Doce”, já tradicional e muito aguardado pelos clientes. “É uma ótima oportunidade para conhecer novidades do cardápio a um preço fixo por pessoa”, diz André Yuki, responsável pela casa.

É isso mesmo: no Festim Água Doce, por apenas R$ 39 por pessoa, será possível desfrutar de um jantar especial, com cardápio composto pela Salada com Frango – prato ganhador do concurso Mestre Cuca 2017 – Varginha/MG; Isca de Mignon Empanado; Costelinha Du Chef, todos lançamentos do cardápio da Água Doce, e de acompanhamentos como Arroz Branco, Arroz com Ervas e Batata Rústica. O cliente poderá servir-se à vontade.

Bebidas e sobremesas serão cobradas à parte e André Yuki já aposta nos lançamentos como destaques da noite. “Os coquetéis Itapuã, com vodka Smirnoff, mel, limão siciliano, gengibre e hortelã, e Manga Picante, com vodka Smirnoff, manga e pimenta dedo de moça, certamente agradarão aos paladares mais exigentes. Como sobremesa, a Taça Tentação é irresistível!”, diz o especialista.

Para participar do Festim Água Doce, é necessário fazer reserva, porque as vagas são limitadas:

telefone (35) 3214-7549 ou WhatsApp (35) 98828-4318.

Serviço: Festim Água Doce 15 de março de 2018, às 19h Preço: R$ 39 por pessoa (bebidas e sobremesas cobradas separadamente) A Água Doce de Varginha fica na Avenida Salum Assad David, 6 – Santa Luiza. O telefone para contato e reservas é: (35) 3214-7549.

Fonte: Em Pauta Comunicação / Foto: Reprodução