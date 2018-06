Festa ‘POSE’ no Laynkasa Universitário dia 23 de junho

No dia 23 de junho, sábado, a Boate Laynkasa Universitário, em Varginha, recebe a festa ‘POSE’. A festa tem início às 23 horas e possui Pista e Camarote Open Bar (Cerveja, Refrigerante, Vodka e Energético).

Atrações

✔ 03 super star deejays:

VLAD ( The Week Sp )

ANDRÉ GROSSI ( Bear Cave e T.W. SP )

XEL ( Joy Pool Party )

✔ Atrações Regionais

Convites

Convites a venda no Pré Festa Ingressos:

R. Dona Zicca 46A Centro / 99918-2222

Pista R$30,00 / Camarote R$70,00 Limitados

Informações e Vans Team Pose

Alex Davo 98438-1419 / Bruno 98401-0204 / Guih 98802-7472

Confirme sua presença no evento:

https://www.facebook.com/events/2032801606974697/

Convidado Especial

O convidado especial é residente do maior clube da América Latina, a THE WEEK/SP. Conhecido e reconhecido pelos deejays como MESTRE, VLAD se apresenta nas melhores festas do país levando consigo a marca do seu clube mundo a fora. Seu som fino e cheio da melhor das vibes promete agitar a pista da POSE. Se preparem para curtir ao som de um dos melhores e mais reconhecidos deejays do Brasil.

▀▀ DJ VLAD / The Week SP

Redação CSul – Iago Almeida