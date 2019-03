Festa ‘Neon no Movimento’ agita Disco Hyppe em Pouso Alegre dia 30

No próximo dia 30 de março, às 23h, a festa ‘Neon no Movimento’ agitará a Disco Hyppe em Pouso Alegre. A festa terá uma hora de open bar de corote e vodka com energético.

Extras

Make neon

Decoração temática

Pulseiras colares glow

Fotografia oficial

Interação com premiação

Convites

Antecipado – R$ 25,00

Lista amiga – R$ 30,00

Cadastro de Vans e Informações

Said Laraia – (35) 99133-4031

Promoção

Cinco pessoas serão vips, mais 5 combos na Neon no Movimento NA DH.

Para participar, confirme presença no evento e comente (apenas uma vez): EU QUERO e >>>Você ganhará um numero da sorte. <<< O resultado será SÁBADO 30/03 após 12h00. Link do evento: 30 Março Neon no Movimento

Redação CSul – Iago Almeida