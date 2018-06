‘Festa das Patroas’ agita Varginha em agosto

Valores

Pista Meia Entrada 40,00

Inteira 80,00

Solidário 45,00

Área Vip – 18 anos Meia 80,00 Inteira 160,00

Solidário 90,00

Prime – 18 anos Meia 110,00 Inteira 220,00

Solidário 120,00

Setores:

Pista:

*Censura:

– 12 a 14 Anos, acompanhados com os pais (PISTA)

– 16 e 17 Anos, desacompanhados com autorização expressa (com firma reconhecida) (PISTA)

VIP:

OPEN BAR: Cerveja, agua e refrigerante.

*Censura: 18 Anos

PRIME:

OPEN BAR: Cerveja, agua, vodka e refrigerante

*Censura: 18 Anos

PONTOS DE VENDA:

Oticas Diniz

Estação Verão (Paraguaçu)

Sorv. Toyota (Eloi Mendes)

Especialle (Tres Pontas)

Online: iPass!

Info: (35) 3221-1401

“Festa das Patroas”

A “Festa das Patroas” reúne os principais sucessos de algumas referências do sertanejo feminino no Brasil. Com “Medo Bobo” e “Você Faz Falta Aqui”, Maiara e Maraisa marcam presença ao lado da compositora Marília Mendonça, com suas principais músicas, entre elas, ‘Infiel’, ‘Eu Sei de Cor’, ‘Ausência’ e ‘Estranho’. O novo CD da dupla, “Agora é que são elas 2” está disponível em algumas plataformas da internet e já é sucesso entre o público sertanejo do país.