Festa ‘Combatchy’ na Pool Bar em Pouso Alegre neste sábado

Acontece no dia 21 de julho, sábado, às 23h, na Pool Bar, no KM 89 da rodovia MG 179, em Pouso Alegre, a festa ‘Combatchy’ – Pré festa The Power Of Glória Carlton.

A festa terá Decoração temática, fotógrafo, dancers, hostess, brindes e promoções ao decorrer do evento, além de 1 hora de Open Bar de vodka com energético.

Atrações – Dj-s

Alexandre Salles

Wandy Telles

Caio Gaffe

Thiago Oliver

Lucas Assor

Juliana de Paula

Deby Sales

Luciana Brito

Talisson Pereira

Juliano Leal

Pontos de vendas

Jog Label – Av. Dr. Lisboa, 191 – Centro, Pouso Alegre.

Instagram: @joglabel

Ronan Cabeleireiro – Rua Comendador José Garcia, 108/01 – Pouso Alegre

Instagram: @ronan.lima.cabeleireiro

Informações, vans e lista amiga

Alexandre (35) 99220-8925

Lucas (35) 99159-8114

Promoção rolando

Para ganhar 2 ingressos VIP’s para a festa e ainda R$ 20,00 de consumação no bar, entre no evento na página do facebook e participe da promoção fixada. É só seguir as regras.

Página: https://www.facebook.com/events/2100007353577469/?ti=cl

Proibido a entrada de menores de 18 anos.

Redação CSul – Iago Almeida