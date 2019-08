Festa ‘BTC’ agita Alfenas em Outubro

Pin Compartilhar 0 Compart.

No dia 26 de outubro, a partir das 22h, Alfenas receberá a festa ‘BTC’. Serão várias atrações, muita agitação e dois ambientes que prometem deixar a edição para a história da cidade e do público.

A festa

A BTC nasceu com um grande objetivo de promover a integração entre pessoas.

Já pensou em dançar da forma que você gosta, usar um look que sempre sonhou, lacrar na coreografia que ensaiou com os amigos, exaltar sua diva do POP ao ouvir um hit, deitar na make e sem medo? BEM VINDX A BTC! “Cause you were born this way, baby”

Não é só uma festa! É o seu momento! Seja bem vindx à liberdade!

Localização

Vila Teixeira, Alfenas/MG

Ingressos

Compre online pelo link https://ingressosvirtuais.com.br/evento/BTCALFENAS

CAMAROTE – LOTE 1 – R$80.00

No camarote btc você terá uma visão ampla do evento, espaço reservado, open bar (cerveja, água, gummy, catuaba e vodka com energético).