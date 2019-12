Festa ‘A Saidera’ marca último evento do ano na Gold Play em Varginha

Pin Compartilhar 0 Compart.

Dj Vaneska Brandão, em apresentação inédita na Gold Play, encerra o ano que foi de ouro para a casa de Varginha. Depois de finais de semana com lotações na boate, a Gold apresenta a festa ‘A Saidera’ neste sábado (21), às 23h.

O Griff leva muito pagode também ao público. DJ Valeska Brandão chega com muito funk chick. Garanta seu nome na lista com comissários autorizados que podem ser encontrados no facebook da Gold.

Ingressos antecipados com comissários que podem ser encontrados nas páginas:

Instagram da Gold – https://www.instagram.com/goldplay.vga/?hl=pt-br

Facebook da Gold – https://www.facebook.com/goldplayvga/