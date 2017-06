08.07.2017 (sábado)

Feijoada WEspanha

Networking

Sítio Rio Verde – Bairro Resende

Participe da nossa Feijoada, uma tarde agradável para aquecer o frio e ainda ajudar o CODEVA (Conselho Municipal de Defesa das Pessoas com Deficiência).

✔ Serviço by Pedro Buffet com Feijoada completa e light

✔ Serviço de bar tender com:

. Chopp artesanal Laut Premium Beer 🍻

. Open bar com deliciosas caipirinhas 🍸

. WHISKY 🥃

. Vinho 🍷

. Água 💦

. Refrigerante

✔ DJ Michel Mansur

✔ Saxofonista 🎷ao vivo

✔ Studio Flavia Estefânia com:

. Maquiagem

. Dicas de penteados

. Diagnóstico capilar

. Designer de sobrancelha

. Massagem express

✔ OCTO Produções e Eventos com cabine de fotos para registrar o momento

✔ Cobertura completa Perfil WE e Giro Perfil | TV Alterosa Sul de Minas

Ingressos limitados, garanta o seu!

Primeiro lote R$ 150,00 por pessoa até dia 23/06

Segundo lote R$ 180,00 por pessoa

☎ (35) 3222.3059 com Kelly >WEspanha

Fonte: Redes Sociais