Está chegando a hora – Cruzília completa 70 anos com shows de Marília Mendonça, Matogrosso e Mathias e Felipe Araújo

Entre os dias 27 e 29 de dezembro de 2018 acontece o 70º Aniversário de Cruzília, no sul de Minas Gerais. Comandados pela “Rainha da Sofrência”, durante os três dias de festa, as melhores atrações do país vão agitar a cidade. 🙋‍♀🙋‍♂

O local do evento, será 100% coberto e haverá estacionamento e praça de alimentação. A festa acontece no Complexo Humano da Ventania.

💥Atrações💥



Dia 27/12 – Marília Mendonça

Dia 28/12 – Matogrosso e Mathias (entrada franca)

Dia 29/12 – Felipe Araújo

💥Ingressos💥

Passaporte para os três dias (2º lote)

Pista – R$ 70,00

Camarote – R$ 220,00 (Open bar de Skol, Brahma, Catuaba Selvagem, Água, Vodka, Refrigerante e Pinga)

Individual

Somente na hora

Os ingressos podem ser comprados no Cartão de Crédito, Cartão de Débito e Dinheiro.

💥Pontos de vendas💥

Cruzília

Rádio Cruzília FM

Sorveteria Nossa Senhora de Fátima

Baependi

Pronto Socorro das Bebidas

Padaria Resende

Aiuruoca

Loteria da Cibeli

Minduri

Restaurante da Célia

São Vicente

Supermercado Brunil

Andrelândia

Bar do Thiago

Caxambu

Ótica Líder

Padaria Caxambuense

Site: https://www.ipass.com.br/aniversariodecruzilia?AspxAutoDetectCookieSupport=1

Marília Mendonça

Ainda menor de idade, Marília Mendonça começou a se destacar como compositora, aos 12 anos iniciou nas escritas com a canção “Minha Herança”, assinada por ela e pelo Frederico. Nesse mesmo período, Marília compôs também “Vai ter balanga”. Mesmo com pouca idade, ela coleciona grandes sucessos como compositora, “É Com Ela Que Eu Estou” – na voz de Cristiano Araújo, “Até você voltar” e “Cuida Bem Dela” – sucesso de Henrique & Juliano.

Em 2015, aos 20 anos de idade, Marília gravou seu primeiro DVD, com direção musical de Eduardo Pepato e direção de vídeo de Fernando Trevisan, o Catatau. Quando lançou este trabalho, impressionou o Brasil, de lá saíram sucessos que foram destaques nacional, como “Sentimento Louco” e “Infiel”, esta última foi uma das músicas mais cantadas e tocadas do ano de 2016.

Seus sucessos se tornaram hits e estouraram em cadeia nacional. Marília Mendonça começou com uma média de 15 shows por mês, hoje faz cerca de 25 e é conhecida como rainha da “sofrência”. Em números nas redes sociais também, deixando pra trás muitas artistas internacionais, alcançando marcas como 3 bilhões de visualizações e mais de 5 milhões de inscritos no canal oficial do youtube.