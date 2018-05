Espetáculo ‘LA FÊNIX’ acontece no Theatro Capitólio no sábado

E se quatro amigos resolvessem criar um cassino muito louco onde os vencedores dos jogos não ganhassem dinheiro, mas sim se livrassem de cumprir alguma prova maluca ou de passar vergonha para diversão do público? Esse é o clima do Fabuloso Cassino La Fênix.

Na maioria dos jogos é o público que joga ou participa para definir qual integrante do La Fênix vai cumprir a prova. É um show muito interativo com o público onde a plateia tem um papel crucial para decidir os rumos do show. As provas também são variadas e existem opções para seleção do público. Nenhum show nunca será igual ao outro.

‘LA FÊNIX’ possui mais de 3 milhões de seguidores no Youtube (www.youtube.com/user/lafenixtv).

Única apresentação em Varginha será no dia 12 de maio, às 21 horas, no Theatro Capitólio. A Censura é de 12 anos. Ingressos já sendo vendidos em valor único promocional antecipado por apenas R$30,00.

➡️ PONTOS DE VENDA:

– AÇAÍ CLUB – Av. Rio Branco, 399 – Centro. Tel: 3221-9498

– MISTURA BRASILEIRA – Rua Maria Benedita, 114 – Vila Pinto. Tel: 3212-9884

– STRIKERS BOLICHE – Via Café Garden Shopping – Tel: 3015-3312

🔹Ou COMPRE AGORA seu ingresso ONLINE através do site: https://goo.gl/xMQ386

Mais informações: (35) 99129-0061 / 99106-7489 (Zap) – MM Produções Artísticas