Encontro de motos, festival gastronômico e teatro são algumas das opções no Sul de Minas

O fim de semana traz várias atrações para quem quer curtir alguns dias no Sul de Minas. Tem rodeio, shows de rock, encontro de motos e festivais que prometem agradar todos os públicos. Confira as dicas que o G1 Sul de Minas preparou!

Em Alfenas (MG), o final de semana será de Rodeio Universitário. Nesta sexta-feira (29), a dupla Bruno e Barreto abre o evento. No sábado (30), é a vez de Conrado e Aleksandro e no domingo (1º) o show de Anthony e Gabriel fecha o rodeio. Os shows começam às 20h e acontecem no loteamento do trevo de Alfenas.

Os preços dos ingressos vão de R$ 40 a R$ 100 e são vendidos por comissários oficiais.

Em Machado (MG), tem evento pra quem gosta de rock – é o 1º Machado Rock Music, que acontece neste sábado. As bandas Apréza, Offence, Rocksauro e outras convidadas prometem seis horas de show para quem é fã do estilo. O evento começa às 20h30 no Espaço Marine Eventos e os ingressos custam de R$ 35 a R$ 80. As vendas acontecem em cinco pontos em Machado e um em Poço Fundo. Mais informações pelo telefone (35) 99988-6235.

Já quem gosta de motos pode conferir a 7ª edição Motofest no Parque Municipal de Extrema (MG). De sexta a domingo, a cidade recebe motociclistas de todo Brasil e o show de 15 bandas. Uma das principais atrações é o show de Marta Lee, cover de Rita Lee, que se apresenta no domingo, às 15h. A banda Camisa de Vênus também faz uma participação especial no evento.

Além dos shows, haverá área de camping, estandes, praça de alimentação e gincanas. Os ingressos vão de R$ 10 a R$ 20. Mais informações estão no telefone (35) 3435-6086.

Em Varginha (MG), nesta sexta, tem mais uma edição do projeto Estação do Samba. Grupos de unem para uma roda de samba organizada pelo Grêmio Recreativo da Escola de Samba Império da Serrinha. O evento é da Fundação Cultural de Varginha e acontece na Estação Ferroviária da cidade, a partir das 20h.

Em São Lourenço (MG), dentro do Festival Gastronômico Degusta, os restaurantes da cidade apresentam a Vila Gastronômica. Cerca de 10 restaurantes oferecem pratos especiais de seus cardápios, entre massas, carnes, sobremesas, entre outros. A degustação acontece no Calçadão II, no centro da cidade, até domingo. Além de comida, a vila terá apresentações de corais e bandas.

Em Poços de Caldas (MG), tem lançamento de CD da cantora Leila Rosa nesta sexta-feira. O primeiro álbum autoral “Recomeço” traz a mistura de MPB, com samba, baião, jazz e outros ritmos. Na coletânea, estão canções que trazem temas cotidianos até questões sócio culturais. O lançamento acontece no Âncora Coffee House, na rua Junqueiras, Centro da cidade, a partir das 18h.

Poços de Caldas também recebe a exposição “Um amor que cria asas”, que homenageia o empresário Moacyr de Carvalho Dias, conhecido como Sr. Xixo, falecido em janeiro de 2017. Entre as fotos estão cliques das aves criadas por ele, que hoje estão no recém inaugurado Zoo das Aves, fotos da família e momentos marcantes, além de objetos pessoais. A exposição fica no Shopping Poços de Caldas até o dia 20 de outubro.

Sexta-feira e sábado tem o espetáculo Ópera de Sabão do Grupo Maria Cutia em São Lourenço (MG) e Santa Rita do Sapucaí (MG). A peça conta a história de uma novela radiofônica e seus atores que lutam para não perderem espaço na era da televisão. A entrada é gratuita. Em são Lourenço, o evento é no estacionamento do Parque das Águas, a partir das 20h, na sexta-feira. Já em Santa Rita, a apresentação é na Praça Benedito Marques, às 19h de sábado.

Fonte: G1 Sul de Minas