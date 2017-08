Encontro de Danças Orientais acontece neste sábado em Varginha

Dezenas de dançarinos, de várias cidades da região e também de Belo Horizonte, vão estar em Varginha neste sábado, 5 de agosto, para o 3º Encontro Sul Mineiro de Danças Orientais, espetáculo que vai apresentar coreografias de dança do ventre, cigana, flamenco, indiana e outros estilos ligados à cultura oriental.

. Os ingressos podem ser adquiridos no Espaço de Danças, Elen Hanna, rua Delfim Moreira, 470, e na loja Acordes Music Store, rua Santa Cruz, 764, ambas no centro de Varginha. O valor promocional antecipado é R$ 20,00. No dia do evento, R$ 40,00.