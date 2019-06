Dupla sertaneja Breno Mazza & Vicente se apresenta em Itamonte

A dupla sertaneja Breno Mazza& Vicente, de São José dos Campos, é atração nesta sexta-feira, dia 14 de junho, na ‘XX Festa Junina Comunidade Sto. Expedito Moradas do Bosque’, em Itamonte-MG.

Os joseenses, que estão cada vez mais fortes nas paradas de sucesso, se apresentam pela primeira vez na cidade do Sul de Minas Gerais. Entre os sucessos, está a música ‘Pedacinho do Céu’, lançada no YouTube no último dia 6 de junho.

Esta música, assim como outro sucessos dos cantores, foi gravada em novembro do ano passado no Caldas Country e faz parte do DVD ‘Ao Vivo em Caldas Novas’, que já havia sido lançado em abril de 2019. O Caldas Country é considerado um dos maiores festivais de música sertaneja do Brasil, em Caldas Novas-GO.

Atualmente, ‘Oh Pai’, outro sucesso recentemente lançado pela dupla, também faz muito sucesso no YouTube, com 2 milhões de visualizações na plataforma. No mês passado, Breno Mazza& Vicente já haviam lançado no YouTube a música ‘Anjo na Balada’. Outro single recente da dupla, ‘O Vagabundo Casou’, também vem fazendo bastante sucesso nas baladas.

Sobre a dupla

A dupla Breno Mazza& Vicente foi formada há um ano em São José, interior de São Paulo. Donos de vozes marcantes, a dupla tem um inegável estilo sertanejo, porém flertando com arranjos pop com elementos da música eletrônica, criando um conceito único e diferente.

Fonte: Assessoria de Comunicação / Fotos: Divulgação