DJ Chapeuzinho comanda festa neste sábado na Gold

A Gold não para e neste final de semana, DJ Chapeuzinho estará mais uma vez na casa para levar a galera ao delírio. Além da DJ, uma das mais famosas da região, Mateus Becati levará muito sertanejo universitário e Projeto Maximize colocará o público para dançar.

A festa acontece na Gold Play a partir das 23h deste sábado (13). A casa de shows está localizada na Alameda Otávio Marques de Paiva, 195, no bairro Santa Luíza, abaixo do Via Café.

Fique atento às páginas da Gold nas redes sociais, uma promoção poderá surgir a qualquer momento, além de novidades para abalar ainda mais a noite.

