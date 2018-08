Diogo Almeida em “Vida de Professor” no Teatro Marista neste sábado

No Teatro Marista, em Varginha, sábado, 4 de agosto, às 20 horas

Sabe aquele professor inesquecível? O aluno que “faz história” na escola? O pai que não sai da secretaria? No dia 4 de agosto todos eles estarão juntos para revisitar, de forma bem humorada, as dores e as delícias de quem vive em sala de aula. Só que, desta vez, no palco. Isso mesmo! Juntinhos no stand up “Vida de Professor”, do humorista Diogo Almeida.

Pais, alunos, professores, diretores de escola e “gente normal”, como Diogo Almeida costuma dizer, estão convidados. Afinal, as férias acabaram. É hora de voltar às aulas e se for com bom humor, melhor. Em seu show, Diogo traz ao palco a realidade e o cotidiano dos professores de uma maneira descontraída.

Com uma hora e vinte minutos de duração, o espetáculo é diversão certa. Os tipos de professor, de aluno, as atividades extraclasse, a relação entre direção, pais e professores, o cotidiano nas escolas. Tudo isso sob a ótica leve e descontraída do artista e também professor que há cinco anos vive de perto a realidade das salas de aula.

Com mais de 10 MILHÕES de visualizações em seus vídeos nas redes sociais, o humorista Diogo Almeida diz que o objetivo do espetáculo é divertir e entreter os profissionais da área de educação, retratando com leveza a rotina nas escolas.

Garanta seu ingresso no valor único antecipado de R$30,00 nos PONTOS DE VENDA:

Açaí Club – Av. Rio Branco, 399 – Centro – Varginha – 3221-9498.

Hering Store – Rua Pte. Antônio Carlos, 462 – Centro – Varginha – 99846-5685.

Ou ainda ONLINE através do site MEGA BILHETERIA:

https://megabilheteria.com/ evento?id=20180710180237

Mais informações

(35) 99129-0061 / 99106-7489 – WhatsApp

FJ Produções e MM Produções artísticas

Em vídeo, o humorista desmente boatos que surgiram sobre outra apresentação e convida a população a prestigiar o show. Confira:

Redação CSul – Iago Almeida