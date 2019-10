‘Dia de los Muertos’ – Festa a fantasia agita a Disco Hyppe dia 9 de novembro

Pin Compartilhar 0 Compart.

No dia 9 de novembro, sábado, a Disco Hyppe apresenta a festa a fantasia ‘Dia de los Muertos’ para a região do Sul de Minas. A partir das 22h, com duas horas de open bar, a casa noturna leva atrações diversificadas ao público.

Haverá também concurso para escolher a melhor fantasia. O ganhador levará R$ 1.000, em dinheiro.

Ingressos

Antecipado R$ 30,00 **grátis uma caneca

Lista amiga R$ 30,00

Portaria R$ 35,00

Informações e cadastro de vans

Said Laraia – (35) 99133-4031