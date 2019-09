Dia 12 de outubro, ‘Candy land 10 anos Disco Hyppe’ recebe Léo Áquilla em Pouso Alegre

Pin Compartilhar 0 Compart.

Léo Áquilla chegará em Pouso Alegre dia 12 de outubro, feriado, para agitar a ‘Candy land 10 anos Disco Hyppe’. A festa terá início às 23h e conta com várias atrações e presenças.

Open bar

A festa contará com duas horas de open bar. Chegue cedo e garanta essa promoção imperdível e que é sucesso na casa.

Ingressos

Antecipado R$ 25,00

Lista amiga R$ 30,00

Portaria R$ 35,00

Informações e cadastro de vans

Said Laraia – (35) 99133-4031

🍀 Promoção 1 🍀

Cinco pessoas serão vips e 5 combos 12 out Candy land 10 anos DH

Para participar, confirme presença no evento e comente (apenas uma vez): EU QUERO e >>>Você ganhará um numero da sorte. <<< O resultado será sábado 12/10 após 12h00. Link do evento: 12 out Candy land 10 anos DH

Léo Áquilla

Leonora Mendes de Lima, mais conhecida como Léo Áquilla, é uma jornalista, cantora e drag queen brasileira. Atuando no jornalismo multimídia, já fez trabalhos em rádio, teatro, cinema e televisão. A famosa tem 49 anos, nascida em 6 de setembro de 1970, natural de Teófilo Otoni, Minas Gerais.