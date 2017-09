De volta em Varginha Nando Reis passa pela cidade com nova turnê

Nando Reis está de volta em Varginha com sua nova turnê. Ele se apresenta no dia 21 de outubro no Salão Nobre do VTC.

O show faz parte da tour do cantor paulista e sua banda “Os Infernais”, para divulgar este novíssimo volume, que foi produzido de maneira totalmente independente pelo próprio artista, o Jardim Pomar.

Mais informações:

Cidade: Varginha Data: 21/10/2017 Local: VTC – Varginha Tênis Clube Endereço: Praça Champagnat, 89 – Centro Horário: 22h00 Valor do Ingresso: Pista meia entrada – R$50,00 Pista meia entrada – R$50,00 Pitsa solidaria – R$50,00 Pista inteira – R$100,00 Camarote meia entreda – R$110,00 Camarote solidaria – R$110,00 Camarote inteira – R$220,00 Camarote Premium meia entrada – R$150,00 Camarote Premium solidaria – R$150,00 Camarote Premium inteira – R$300,00 Pontos de venda: Varginha: Pré Festa Ingressos Varginha: Pré Festa Ingressos Três Pontas: Hering Três Corações: Loja TNT e Comissários Credenciados. Informações: 35 – 3222-4649