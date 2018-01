De terça-feira a sábado, entre 18h e 21h, Happy Hour da Água Doce

Nada melhor que curtir um fim de tarde com os amigos, colegas do trabalho ou de faculdade. Reunir a galera para comemorar mais um dia, ou até celebrar as amizades

De terça-feira a sábado, entre 18h e 21h, tem o super Happy Hour da Água Doce com as cervejas mais baratas da cidade.

Nestes dias e horários, a cerveja Brahma 600ml sai por R$ 5,99 e a Original e Budweiser 600 ml por apenas R$ 6,99*.

Conheça e experimente o que há de melhor e mais gostoso de cada canto deste país: são centenas de opções entre pratos e petiscos deliciosos, diversas bebidas irresistíveis e maravilhas da culinária brasileira de dar água na boca.

*Somente para consumo no restaurante, não acumulativo com outras promoções,

Mais informações Cidade: Varginha Data: 30/01/2018 a 03/02/2018 Local: Água Doce Cachaçaria Endereço: Av. Salum Assad David, 6 – Santa Luiza Horário: Das 18h ás 21h Valor do Ingresso: Pontos de venda: Informações: 35 – 3214-7549

Fonte: Varginha Online / Foto: Reprodução