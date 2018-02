Giro Folia: Cristina já tem programação definida para o Carnaval

Neste carnaval você prefere festejar ou descansar? No interior de Minas Gerais dá para ter as duas coisas. No sul do estado, por exemplo, a cidade de Cristina já tem programação definida para o Carnaval 2018, com eventos do dia 09 (sexta-feira) ao dia 13 de fevereiro (terça-feira).

Voltando ao carnaval, nossa dica é aproveitar passeios na cidade pela manhã, curtir uma piscina ou cachoeira durante a tarde e partir para festa depois do jantar. Para quem quiser saber dos atrativos turísticos, além do carnaval, o site da prefeitura disponibiliza uma relação detalhada. É só clicar aqui.

Aqui está a programação:

Dia 09 (sexta-feira) – Abertura

21h00: Bateria Unidos da Vila

23h00: Charanga Santo de Casa

Dia 10 (sábado) – Noite das camisetas

16h00: Som mecânico

22h00: Desfile dos blocos de camisetas / Bateria Mocidade Independente dos Cunquibus

24h00: Banda Swingado

Dia 11 (domingo) – Noite das fantasias

16h00: Matinê / Charanga Santo de Casa

20h00: Som mecânico

21h00: Bateria Unidos da Vila

22h00: Bateria Imperatriz Cristinense

23h00: Mocidade Independente dos Cunquibus

24h00: Banda Movimento Axé

Dia 12 (segunda-feira) – Gala gay

15h00: Bloco Leão de Chita e Charanga Santo de Casa

17h00: Banda Dona Creuza (sambas e marchinhas)

20h00: Som mecânico

22h00: Desfile Gala Gay

24h00: Banda Timbaleira

Dia 13 (terça-feira) – Noite das premiações

15h00: Som mecânico

17h00: Grupo Farofa Mineira (sambas e marchinhas)

20h00: Som mecânico

21h00: Bateria Unidos da Vila

23h00: Banda Estereo Bloco

Fonte: Malas pra que te quero / Foto: Reprodução