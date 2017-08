Cover da banda inglesa se apresenta em Varginha: Bee Gees Alive

O show do Bee Gees Alive será nesta sexta (4/8), 21h, no Theatro Capitólio.

Ingressos à venda no Pré Vestibular Nota 1000 3223-1000;

Pré Festa Ingressos 3015-1211 | www.prefesta.com.br;

Ingressos no cartão www.guicheweb.com.br;

Informações: (32) 9 8864-1233.

A banda:

O Bee Gees Alive é o primeiro tributo brasileiro a divulgar e interpretar a obra dos Bee Gees, reproduzindo fielmente a mítica banda inglesa dos irmãos Gibb, com produção de grandes espetáculos, em que impecáveis performances de interpretação conquistam absoluto sucesso em todos os locais que apresentam o tributo.

A qualidade do trabalho e as incríveis semelhanças físicas e vocais, levaram a crítica especializada internacional a aclamar o Bee Gees Alive como a melhor e principal banda tributo aos Bee Gees do mundo em 2003, motivo que, faz o grupo ocupar o posto de um dos mais importantes – senão o mais importante – espetáculo de performances cênicas e musicais fiéis de uma das principais bandas da década de 70.

Executando clássicos como Massachusetts, Words, To Love Somebody, Stayin´Alive, More Than a Woman, I Started a Joke, Lonely Days, Night Fever, More Than a Woman, How Deep is Your Love e tantos outros sucessos que marcaram a carreira dos Bee Gees, o tributo leva uma experiência rara aos fãs e apreciadores dos irmãos Gibb, apresentando todos os sucessos em um só espetáculo.

Há dezesseis anos, a Bee Gees Alive percorre o Brasil fazendo shows com lotação esgotada por onde passa, sendo certo que em São Paulo, se consolidaram como atração de sucesso em casas do porte como o Bourbon Street, Via Funchal, Teatro Bradesco/SP, Teatro Crowne Plaza, Teatro Gazeta, Teatro Eva Wilma.

Em outros estados, teatros como: Teatro do Bourbon Country-Pto Alegre-Rs, Teatro Feevale-Novo Hamburgo-Rs, Teatro Riachuelo/Natal-RN , entre outros. Em outras praças em locais como a Sol Music Hall (Goiânia-Go), Opera Hall (Brasília-DF), Teatro Positivo (Curitiba-PR), Teatro Brasil Kirim Iguatemi, Theatro Municipal de Paulínia, Teatro Castro Mendes (Campinas-SP) e Teatro Brasil Vallourec em Belo Horizonte entre muitos outros.

Em agosto de 2015 comprovaram mais uma vez o sucesso que fazem, lotando o Teatro Bradesco em São Paulo com 1.400 pessoas, quando estrearam seu novo show Legends Never Die, que percorre o Brasil e as Américas neste ano.

O show anterior One Night Only, foi visto por mais de 1.000.000 de pessoas desde a sua estreia, e a cada apresentação, arrastou multidões que se emocionavam em todos os locais em que se apresentaram.

Na mídia, já participaram de programas como Rede Globo Rio – Programa Dança dos Famosos 2015/2016(Faustão), Hebe Camargo(SBT), Boa Noite Brasil com Gilberto Barros/TV Bandeirantes, TV Gazeta programa “TODO SEU” de Ronnie Von (3x) sendo, até o momento, a única atração a ocupar todo o tempo do programa `Mulheres` com Catia Fonseca (3x), TV Band de Brasília/DF, Rede Globo-MSTV de Campo Grande-MS, Programa Amaury Junior na RedeTV, além de várias entrevistas para as emissoras de rádio como Band FM de Brasília-DF, Eldorado de São Paulo-SP, Jovem Pan de São Paulo-SP, Band FM Sao Paulo/SP(3X), e outras…, e também aberturas de importantes shows internacionais, incluindo-se o da banda Sueca ABBA The Show Tour 2011, Show de abertura para Lulu Santos no Villa Country/SP 2013, evento de premiação dos Melhores do ano Sistema Globo de Radio/SP.

Com dedicação e trabalho, a Bee Gees Alive prova que os irmãos Gibb vivem e revivem seus espetáculos na performance desta banda que também mostra para quem gosta de Bee Gees, que o sonho é eterno.

Fonte: Blog do Madeira