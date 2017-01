Compositor e intérprete Renato Teixeira se apresenta em Varginha

Dia 11 de fevereiro tem show em Varginha com o grande compositor e intérprete Renato Teixeira! O músico é autor de conhecidas canções que foram gravadas nas vozes de Elis Regina (“Romaria”), Gal Costa (“Dadá Maria”), Maria Bethânia e Almir Sater (“Tocando em frente”). Com mais de 25 álbuns gravados, próprios e em parceria com outros expoentes da música brasileira, Renato Teixeira se apresentará em Varginha, no Theatro Capitólio, no dia 11 de fevereiro de 2017.

Acompanhado por Chico Teixeira (violão), Antônio Márcio (bateria), Márcio Werneck (Flauta), Márcio Luiz Gonçalves (baixo) e Natan Marques (guitarra), Renato fará um passeio por sua carreira, entoando sucessos como “Amizade Sincera”, “Amanheceu, peguei a viola”, “Tocando em Frente”, “Cuitelinho”, entre muitos outros. O grupo irá a Varginha graças ao Projeto “Na Rota da Boa Música”.

Faça o bem A organização convida o espectador a doar um livro, que deve ser entregue na entrada do Theatro Capitólio no dia do show. Ao final do projeto, estes livros serão catalogados e entregues a uma biblioteca pública da região do Sul de Minas.

Mais informações: Cidade: Varginha Data: 11/02/2017 Local: Teatro Capitólio Endereço: Rua Presidente Antônio Carlos, 522 – Centro Horário: 21h Valor do Ingresso: R$50 (inteira) / R$25 (meia) Pontos de venda: Pré Festa Ingressos Informações: (35) 3015.1211