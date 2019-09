Com duas horas open, festa Tagaragadá promete lotar Point Music hoje em Varginha

Pin Compartilhar 0 Compart.

Chegou o grande dia. A festa Tagaragadá promete lotar a Point Music Bar em Varginha hoje a partir das 22h.

A festa conta com duas horas de open bar de vodka com energético e com valor fixo de R$ 20 na entrada.

As atrações estão imperdíveis

Luciana Brito

Holly Diva

Juliana de Paula

Enderson Vítor

Lucas Assor

Thiago Oliver

Alex Davo

Má Rodrigues de São Paulo

Endereço

Avenida Francisco Navarra, 296 – 37006-000 – Varginha-MG