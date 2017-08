Coice de Mula é atração desta semana na Quinta da Boa Música

Nesta quinta (3/8), a banda Coice de Mula se apresenta, a partir das 20h, na 277ª edição do Projeto Quinta da Boa Música. A banda varginhense se apresenta pela segunda vez no projeto e volta fazendo um especial com os clássicos do Rock em uma grande festa para relembrar os velhos tempos. O show será marcado pelo bom rock`n roll dos anos 70, com músicas de bandas como Black Sabbath, Led Zeppelin, UFO, Deep Purple, The Who, Rainbow e Dio. O grupo também apresentará algumas músicas autorais.

A Banda:



Na formação da banda os experientes músicos varginhenses Gustavo Bíscaro (Gustavão) na bateria e vocal, Rodrigo Paiva (o Berne) na guitarra e Giovani Mendonça (o Manobra) no baixo.

A Coice de Mula vem fazendo sucesso desde a sua formação há mais de treze anos. Com presença marcante e pegada forte no Rock eles já se apresentaram nos principais espaços da região, desde o antigo Projeto Recriando, criado pelo músico Michel Bacana, onde Giovani e Rodrigo tocaram na banda Dark Subconscius e Gustavão na banda Woodstock. Depois, já como Coice de Mula, no tradicional Festival Roça ’n’ Roll e agora no Projeto Canto de Praça realizado pelo compositor Raimundo Andrade neste último final de semana na Praça da Mina em Varginha, dentre inúmeros outros Projetos.