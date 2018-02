Clube do Whisky Água Doce

Venha participar do Maior Clube do Whisky do Sul de Minas. Ele foi criado para oferecer conforto e comodidade: o cliente escolhe a marca que preferir e usufrui de um atendimento preferencial e personalizado.

Na compra de qualquer garrafa da linha Johnnie Walker – composta por Red, Black, Double Black, Green, Gold Reserve, Platinum e Blue Label – o cliente usufrui de benefícios que só quem é fã possui: carteirinha de associado enquanto a garrafa estiver guardada no clube e balde personalizado com gelo.

Além de ter acesso aos melhores whiskies do país, é uma oportunidade perfeita para conhecer gente nova e bonita – que você só encontra na Água Doce.

Mais informações Cidade: Varginha Data: 16/02/2018 a 31/12/2018 Local: Água Doce Cachaçaria Endereço: Av. Salum Assad David, 6 – Santa Luiza Informações: 35 – 3214-7549

Fonte: VArginha Online / Foto: Reprodução