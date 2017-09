Clube de Varginha: Banda “Na Trip” é atração confirmada dia 06 de outubro

Na sexta-feira, dia 6 de outubro acontece mais uma edição do Happy Hour do Clube de Varginha. O show musical fica por conta da banda de Cambuquira “Na Trip”.

A Banda NaTrip faz uma viagem entre os vários estilos da MPB, uma mistura de influências, passeando pela bossa nova, samba, reggae, forró e o bom e velho rock’n roll. Formada por Gabriel Vasconcelos (voz, violão aço, flauta transversa e gaita), Sandra Souza (voz), Vitor Panza (violão nylon, violão de 7 cordas e guitarra), Vinicius Mira (contra baixo) e Gabriel de Paiva (bateria).

A festa contará com serviço de bar completo, com garçons, cerveja em garrafa, água, refrigerante, doses, drinks e porções variadas. As despesas do bar podem ser pagas com cartão de crédito ou débito. Por contar com serviço de bar completo, não é autorizado levar comida ou bebida no evento.

A mesa para associado com 4 lugares custa R$ 40,00 dentro da boate e R$ 20,00 no hall. O ingresso para não associados custa R$ 15,00. O Associado que comprar mesa poderá levar 2 convidados.

Mesas e ingressos já estão à venda na secretaria do Clube. Para mais informações ligue para 3221-2202.

Fonte: Varginha Online