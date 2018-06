“Climax Open Bar” na Disco Hyppe em Pouso Alegre neste sábado

No próximo sábado (30) acontece a festa “Climax Open Bar”, na Disco Hyppe em Pouso Alegre MG.

A festa terá 4 horas, entre 23 e 03 horas, de Open Bar de vodka, energético, refrigerante, catuaba, tequila e +500 corotes sabores.

A festa conta ainda com decoração temática, comidas típicas, barraca do beijo, quadrilha, correio elegante e brincadeiras juninas. Mão fique de fora dessa.

Atrações:

Thiago Oliver

Eliezer Fun

Marlon Duarte

Pâmela Portto

Ibraim Junior

Juliano Leal

Ella – Special B-Day

Ed Palma – Sertanejo

Claudio Nanti – SP

Henrique Fontes – Special B-Day

Promoção Vip

Você poderá entrar Vip na festa. Para participar, participe do evento no facebook (https://www.facebook.com/events/178041183031602/) e comente (apenas uma vez) “EU QUERO”, e você ganhará um número da sorte. 5 pessoas serão sorteadas no sábado (30) após as 12 horas.

Ingressos

R$ 40,00 antecipados

Lista amiga e cadastro de vans: Said Laraia – Whatsapp (35) 99133-4031

Redação CSul – Iago Almeida