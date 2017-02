Choperia de Varginha oferece cesta para inibir uso do celular em happy hour

“não compartilhe o seu tempo livre – viva-o”

Há alguns anos atrás os casais se reuniam para conversar, namorar, colocar o papo em dia e riam animadamente no bar ou restaurante, e algum tempo depois veio a habilidade de alguns de jantar sem trocar uma palavra. Concentrados no próprio prato, eles observavam cada detalhe de seu prato com nome e sobrenome. Hoje, como é surpreende os que se sentam e imediatamente, após fazer o pedido, sacam seus celulares e começam a conversar – com alguém que não está ali.

A partir de Fevereiro, o Seo Haki Choperia e Izakaya disponibiliza cestas para deixar o smarthpone, um modo para deixar o aparelho “offline”.

Apoiado por clientes, ainda assim, alguma ovelha desgarrada pode querer segurar o copo com uma mão e “chatear” com a outra. Tem até grupo de amigos criativos: o teimoso que ligar primeiro o celular, paga uma rodada de chopp (sempre tem alguém) diz Giselle Oliveira, frequentadora do bar.

A intenção do bar, não é que o cliente troque um e-mail, ou uma checada rápida no Facebook, uma troca de mensagens pelo whatsapp. Mas uma solução para aproveitar mais a companhia da namorada ou esposa, curtir os amigos e compartilhar bons momentos.

“Convidamos a deixar o celular na cesta e se desprender do mundo virtual, apreciar um bom chopp, degustar a nossa gastronomia e principalmente curtir um bom pate-papo!” Diz: O Chef Augusto Haki.

Seo Haki Choperia & Izakaya

Av. Salum Assad David, 10 – Santa Luiza – Varginha – MG – (35) 3214.4797

Aberto de Terça à Sexta das 16h30min e Sábado das 11h até às 18h