Giro Folia: Carnaval em Caxambu terá 6 dias de festa e 11 blocos

A cidade de Caxambu, no sul de Minas Gerais, terá 6 dias de festa no Carnaval 2018, de 8 a 13 de fevereiro. Além do evento realizado pela Prefeitura Municipal, 11 blocos estão confirmados na programação do Circuito Independente de Blocos de Rua.

Importante estância hidromineral, Caxambu integra o Circuito das Águas, sendo umas das principais cidades da região. Além do Carnaval, que tem o nome “Fonte da Alegria”, os visitantes terão variadas opções de lazer, como o teleférico e o Parque das Águas.

Programação do Carnaval 2018 em Caxambu

Dia 08/02 (quinta-feira)

19h – DJ

20h – Vicência CARNAREGGAE

23h às 23h30 – DJ

Dia 09/02 (sexta-feira)

18h – DJ

18h30 – Juninho Ferreira

22h30 – Caroço de Banana

2h30 – DJ

Dia 10/02 (sábado)

15h – DJ

15h30 – Satsfação

19h30 – Desliga da Justiça

23h – Banda Extase

2h30 – DJ

Dia 11/02 (domingo)

14h – DJ

15h – Juninho e Banda

19h – Quarteto do Samba

23h – Banda Extase

2h30 – DJ

Dia 12/02 (segunda-feira)

17h – DJ

17h30 – Ciraninho o Samba D’antiga e Ciraninho com Bloco Simpatia é Quase amor

21h30 – Show com a bateria da Escola de Samba Portela de Caxambu

23h – Banda Extase

2h30 – DJ

Dia 13/02 (terça-feira)

14h – DJ

15h – Satsfação

19h – Caroço de Banana

23h – Banda Extase

2h30 – DJ

Programação do Circuito Independente de Blocos de Rua do Carnaval 2018 em Caxambu

FONTE DO GRAU – dia 10/02 (sábado)

Campo Society Show de Bola

15h – Concentração

20h – Desfile



MINAS RETRÔ – dia 10/02 (sábado)

Em frente ao Minas Retrô

15h às 22h – Concentração

BLOCO DA GRANHA – dias 11/02 (domingo) e 13/02 (terça-feira)

Apart Hotel São José

16h – Concentração

19h – Desfile

FUSÃO FOLIA – dia 11/02 (domingo)

Rua Florentino Anibal, 123 – Santa Tereza

12h – Concentração

16h – Desfile

BLOCO DA MANGUEIRA – dias 11/02 (domingo) e 13/02 (terça-feira)

Quadra do Bairro Santa Tereza

12h – Concentração

17h – Desfile

BLOCO DO REINO – dias 11/02 (domingo) e 13/02 (terça-feira)

Sport Clube Rio Branco (Trançador)

15h – Concentração

17h – Desfile

BLOCO VAI QUEM QUER – dias 11/02 (domingo) e 13/02 (terça-feira)

José Evaristo Moreira, 92 – Trançador (Barracão do Castelinho)

12h – Concentração

16h – Desfile

BLOCO CASA DA BOLÍVIA – dia 11/02 (domingo)

Rua Paulo Alves, 77 – Santa Cruz

16h – Concentração

17h – Desfile

BLOCO CÃO CHINÊS (Restaurante Coreto) – dias 10/02 (sábado) e 12/02 (segunda-feira)

Praça 16 de Setembro, 59

17h – Concentração

19h – Desfile

BLOCO IMPÉRIO DA ALEGRIA – dia 11/02 (domingo)

Pousada Água de Caxambu – Rua Major Penha, 204 – Centro

16h – Concentração

20h – Desfile

BLOCO CHAPELEIRO MALUCO – dia 13/02 (terça-feira)

Pousada Água de Caxambu – Rua Major Penha, 204 – Centro

16h – Concentração

20h – Desfile

Fonte: Malas pra que te quero / Foto: Rosanetur