Carnaval de BH tem apresentações de Anitta, Safadão e Pabllo Vittar

Com o crescimento do Carnaval de Belo Horizonte, empresários passaram a apostar em festas com nomes bastante populares durante o feriadão de folia. Anitta, Wesley Safadão, Pabllo Vittar e Durval Lelys são alguns artistas que vão passar pela capital mineira entre os dias 9 e 13 de fevereiro.

Um dos grandes eventos previstos para o Carnaval é o Bloco da Pan, realizado pela rádio Jovem Pan no dia 10 de fevereiro, sábado, no Mineirão. O evento vai contar com Pabllo Vittar, Ludmilla e Mateus Carrilho (da Banda Uó). Os ingressos variam de R$ 60 a R$ 150 (para o open bar).

Outro destaque é a quinta edição do Carnaval do Mirante BH. Em cada dia do evento, que será realizado entre 9 e 13 de fevereiro, haverá uma proposta musical. Na sexta (9), acontece o Baile do DJ Dennis, que terá MC Livinho, MC Delano e MC Don Juan como convidados. No dia seguinte, é a vez de Durval Lelys, vocalista do Asa de Águia, que canta pela primeira vez no Carnaval de Minas Gerais. Na mesma noite, Tiago Abravanel comanda o Baile do Abrava e o bloco Fica Comigo relembra pagodes dos anos 90.

No domingo (11), o Mirante se torna ponto de encontro para os fãs de música eletrônica com a realização da festa Sunflower. Já na segunda (12), é a vez de Wesley Safadão promover a segunda edição do “Na Farra com Safadão”. Entre seus convidados, estão Buchecha, Du Monteiro e Bernardo Souza.

Para fechar a programação carnavalesca do Mirante, Anitta apresenta “Vai, Malandra” e outros sucessos. A noite conta ainda com a Banda Eva e o bloco Chama o Síndico. No dia 16, sexta, acontece ainda, no mesmo local, a A.F.I.M – A festa dos incansáveis, com Bell Marques, ex-Chiclete com Banana. O Carnaval do Mirante acontece no Mirante Beagá (rua Gabriela de Melo, 0, Olhos D’agua) e os ingressos têm custo a partir de R$ 100. Informações: (31) 3889-2003.

Fonte: Hoje em Dia / Foto: Reprodução