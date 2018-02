Giro Folia: Carnaval em Poços de Caldas tem festa e turismo de aventura

A programação do Carnaval 2018 na cidade de Poços de Caldas é uma das que possui a maior quantidade de atrações. Alguns dias a festa começa ainda antes do almoço. O evento, no sul de Minas Gerais, ocorre de 8 a 13 de fevereiro.

Poços de Caldas também é palco para o turismo de aventura e o ecoturismo, proporcionando atividades como rapel, arvorismo e rafting. Além disso, as boas condições geográficas e meteorológicas fazem com que a cidade seja referência na prática do parapente.

Programação do Carnaval 2018 em Poços de Caldas

Dia 08/02 (quinta-feira)

20h – Eleição do Rei Momo e Rainha, no Parque José Affonso Junqueira

Dia 09/02 (sexta-feira)

19h – Entrega da Chave ao Rei Momo e Cortejo da Charanga até a Praça Dom Pedro II, na Prefeitura

20h30 – Mania em Preto e Branco, na Praça Dom Pedro II

Dia 10/02 (sábado)

10h – Blitz Receptiva , no Pórtico

10h – Orquestra de Violeiros Paisagem do Sertão, no Coreto

14h30 – Estação Folia, na Praça Pedro Sanches

15h30 – Carnabebê, na Estação Mogyana/Fepasa

16h – Axé com Cia Soma Dance, na Praça Dom Pedro

16h – Regional do Lira, no Leãozinho

16h – Charanga dos Artistas, no Parque José Affonso Junqueira

16h30 – Bagaço da Laranja, na Praça Pedro Sanches

17h – Desfile dos blocos de rua, no centro

18h – Frevo na Fobica, na Praça Pedro Sanches

18h30 – Cortejo da Charanga, no Parque José Affonso rumo à Praça Dom Pedro II

18h30 – Palco Rasgamundo – Discotecagem e circo, no Parque José Affonso Junqueira

19h – Axé com Cia Soma Dance, no Parque Dom Pedro II

19h30 – Palco Rasgamundo – Projeto Forró Para Todos, no Parque José Affonso Junqueira

20h – Carnaval Alternativo – Luciano Boca – Ivan Marcio Trio, no Thermas

20h – Bombalada , na Praça Dom Pedro II

20h – Grupo de Serestas de Poços de Caldas, no Coreto

21h – Palco Rasgamundo -Trio de Gala, na Praça Pedro Sanches

21h – Banda do Lira, na Praça Pedro Sanches

22h – Rodrigo Lee e banda Viva la Vida!, na Praça Dom Pedro II

Dia 11/02 (domingo)

8h – Ricardo Guerra, na Fonte dos Amores

10h – Regional do Lira, no Leãozinho

10h – Banda Municipal Maestro Azevedo, no Coreto

14h30 – Estação Folia, na Praça Pedro Sanches

15h30 – Carnabebê, na Estação Mogyana Fepasa

16h – Praça do Samba, na Cascatinha

16h – Axé com Cia Soma Dance, na Praça Pedro Sanches

16h – Charanga dos Artistas, no Parque José Affonso Junqueira

16h30 – Leo Love, na Praça Pedro Sanches

17h – Desfile dos blocos de rua, no centro

18h – Frevo na Fobica, na Praça Pedro Sanches

18h30 – Cortejo da Charanga, no Parque José Affonso rumo à Praça Dom Pedro II

18h30 – Palco Rasgamundo – Discotecagem e circo, no Parque José Affonso Junqueira

19h – Axé com Cia Soma Dance, no Parque Dom Pedro II

19h30 – Palco Rasgamundo – Quinteto Cumari, no Parque José Affonso Junqueira

20h – Carnaval Alternativo – Ivan Marcio Trio – Yuri Apsy Blues Band (convidados Dave Riley & Luciano Boca), no Thermas

20h – Michel Falcão, na Praça Dom Pedro II

21h – Banda do Lira, na Praça Pedro Sanches

21h30 – Palco Rasgamundo – Trio de Gala, no Parque José Affonso Junqueira

22h – Nathália Diniz, na Praça Dom Pedro II

Dia 12/02 (segunda-feira)

14h30 – Estação Folia, na Praça Pedro Sanches

15h – Banho à Fantasia, no Country Club

15h30 – Carnabebê, na Estação Mogyana/Fepasa

16h – Axé com Cia Soma Dance, na Praça Pedro Sanches

16h – Charanga dos Artistas, no Parque José Affonso Junqueira

16h30 – Michel Falcão, na Praça Pedro Sanches

17h – Desfile dos blocos de rua, no centro

18h – Frevo na Fobica, na Praça Pedro Sanches

18h30 Cortejo da Charanga, no Parque José Affonso rumo à Praça Dom Pedro II

18h30 – Palco Rasgamundo – Discotecagem e Intervenção Circense, no Parque José Affonso Junqueira

19h – Axé com Cia Soma Dance, na Praça Dom Pedro II

19h30 – Palco Rasgamundo – Trio de Gala, no Parque José Affonso Junqueira

20h – Carnaval Alternativo – Ivan Márcio – Yuri Apsy Blues Band (convidados Dave Riley & Luciano Boca), no Thermas

20h – Leo Love, na Praça Dom Pedro 2º

21h – Banda do Lira, na Praça Pedro Sanches

22h – Palco Rasgamundo -Malabi e os Carlitos, no Parque José Affonso Junqueira

22h – Nego Moura, na Praça Dom Pedro 2º

Dia 13/02 (terça-feira)

14h30 – Estação Folia, na Praça Pedro Sanches

15h30 – Carnabebê, na Estação Mogyana/Fepasa

16h – Axé com Cia Soma Dance, na Praça Pedro Sanches

16h – Charanga dos Artistas, no Parque José Affonso Junqueira

16h30 – Wolf Borges, na Praça Pedro Sanches

17h – Desfile dos blocos de rua, nas ruas centrais

18h – Frevo na Fobica, na Praça Pedro Sanches

18h30 – Cortejo da Charanga, no Parque José Affonso rumo à Praça Dom Pedro II

18h30 – Palco Rasgamundo – Discotecagem e Intervenção Circense, no Parque José Affonso Junqueira

19h – Axé com Cia Soma Dance, na Praça Dom Pedro II

19h30 – Palco Rasgamundo – Araçá Quarteto, no Parque José Affonso Junqueira

20h – Carnaval Alternativo – Yuri Apsy Blues Band – Luciano Boca & Banda, no Thermas

20h – Rodrigo Lee e banda Viva la Vida!, na Praça Dom Pedro II

21h – Banda do Lira, na Praça Pedro Sanches

21h30 – Palco Rasgamundo – Trio de Gala, no Parque José Affonso Junqueira

22h – Candiera, na Praça Dom Pedro II

Fonte: Malas pra que te quero / Foto: Dênis Lopes