Carnaval 2017:Bloco Hard Roça promete agitar Lambari

O Bloco Hard Roça surgiu na cidade de Lambari no ano de 2002 com a reunião de uma turma de 13 amigos. De 2001 em diante, o bloco foi expandindo em numero de foliões, estrutura e popularidade, chegando no ano de 2012 ao seu ápice trazendo pela primeira vez para Lambari grandes nomes da musica Brasileira. No ano de 2013 em diante o bloco Hard Roça se uniu ao bloco Dim Terim bebim e Bloco do Ahhh, se tornando um só evento e se profissionalizando cada vez mais. Hoje somos o maior carnaval do circuito das águas mineiro e um dos maiores do estado.

Em 2017 o Bloco comemora 15 anos com shows de grandes atrações do cenário nacional, estrutura de alto nível e cerveja gelada para todos os foliões!

Além dos shows principais teremos shows regionais e DJs tocando os melhores estilos do momento!

Atrações ♦ Sábado (25/02) – Maiara e Maraísa ♦ Domingo (26/02) – Pedro Paulo e Alex ♦ Segunda-feira (27/02) – Tuca Fernandes ♦ Terça-feira (28/02) – Turma do Pagode

Mais informações:

Cidade: Lavras Data: 25/02/2017 a 28/02/2017 Pontos de venda: https://www.blueticket.com.br/18162/Carnaval-de-Lambari-2017-Hard-Roca-Passaporte/ Informações: (35) 99186-8612 e 35 – 3331-7676