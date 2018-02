Cantor gospel Fernandinho será a atração da festa de aniversário de Ijaci

A Prefeitura de Ijaci vai comemorar os 55 anos de emancipação política e administrativa daquela cidade com um show do cantor gospel Fernandinho. A apresentação será em praça pública no primeiro dia de março, às 21h.

A festa é uma realização da Prefeitura Municipal com o apoio da Polícia Militar e Câmara Municipal. A organização do evento pede ao público que for assistir ao show do cantor Fernandinho que leve um quilo de alimento não perecível para que seja entregue a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) daquela cidade.

Ijaci estará completando 55 anos no dia 3 de março, data em que foi instalada a Prefeitura Municipal: 3 de março de 1963. Ijaci se tornou independente de Lavras através do decreto assinado pelo governador José de Magalhães Pinto.

A história da emancipação daquela cidade começou na reunião da Câmara Municipal de Lavras no dia 5 de junho de 1957, quando por unanimidade, os vereadores resolveram conceder permissão para a emancipação de Ijaci.

A Câmara que concedeu ao povo ijaciense sua emancipação política e administrativa era composta dos seguintes vereadores: presidente, Gil Teixeira da Silva; vice-presidente, Tufy Haddad; secretário, Cristóvão Fernandes Filho; Hélio Pereira da Silva, Samuel Alvarenga, Gil Botelho, Clóvis Ribeiro, Fausto Pedroso, Mozart Andrade Ribeiro, Armando Amaral e Souza, Geraldo Moreira Santos, Anísio de Abreu e João Batista Hermeto.

