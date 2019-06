Cantor Almir Sater se apresenta no Aqua Club dia 21

O cantor, compositor, violeiro e ator Almir Sater estará em Varginha no dia 21 de junho. A apresentação será no Aqua Clube. Os ingressos podem ser comprados no Pré Festa Ingressos (Rua Dona Zica, 46 A – Vila Pinto), ou pelo site do Mega Bilheteria, neste link.

O show “Novos Sucesso e Clássicos da Carreira” trará em seu repertório as clássicas “Tocando em Frente”, “Chalana”, “Trem do Pantanal”. O show também contará com projetos mais atuais como o AR (Grammy Latino 2016) e +AR (2018) em parcerias com Renato Teixeira, “D De Destino”, “Bicho Feio”, “Assim Os Dias Passarão”, “Venha Me Ver”, entre outras.

O público terá a chance de ouvir muitos “causos” e um show de altíssima qualidade musical. “Este roteiro possui, além de composições minhas, parcerias que fiz com o grande Renato Teixeira e outros compositores fantásticos deste nosso país”, destaca o artista.

Um pouco sobre o artista

Nascido em Campo Grande (MS), o artista se destaca como um dos responsáveis pela valorização da viola de 10 cordas, mais conhecida como viola caipira, base de criação da música caipira.

Suas composições refletem o popular e o erudito de maneira ímpar, como jamais se ouviu na MPB.

Serviço

“Novos Sucessos e Clássicos da Carreira” com Almir Sater e Banda

Dia 21 de junho às 21h.

Local: Aqua Clube – Avenida Ayrton Senna Silva, nº 2000

Ingressos:

Mesa com 4 lugares.

Setor mezanino central : R$ 600,00

Setor mezanino lateral: R$ 360,00

Setor B : R$ 360,00

Setor A : R$ 500,00

Clientes Porto Seguro pagam o valor da meia-entrada em qualquer um dos setores)

Pontos de venda

Pré Festa Ingressos (Rua Dona Zica, 46 A – Vila Pinto- Varginha) Telefone : (35) 9918-2222

Venda on-line no megabilheteria.com

Informações

Classificação: 12 anos

Mais informações: (11) 99996-3356

Fotos e vídeo: Divulgação