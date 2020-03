Calourada da Civil agita Bendito Gole neste sábado, em Varginha

Pin Compartilhar 0 Compart.

No próximo dia 7 de março, sábado, acontece a primeira recepção da década da Calourada da Civil, no Bendito Gole. Serão seis horas de open bar com início às 20h.

Open

– Brahma

– Gummy (Baba de ET/Sangue de Bixo)

– Corote

– Refri

Atrações

Amanda Rissi comanda aquele sertanejo de respeito com participação especial de Felipe Souza. Em seguida DJ 2G vai lançar o Set com o melhor do Funk!

Vendas

🔹Lote 1 – R$30,00

🔸Calouro/Sócio – R$25,00

⚠Proibida a entrada de menores de 18 anos

Informações

Naiara Faria Lima – (35) 99165-8218

Facebook – https://www.facebook.com/events/200234658011983