Cada vez mais perto – Marília Mendonça e Luan Santana se apresentam na Exposição de Três Corações

Além da rainha e do príncipe do sertanejo, Pedro Paulo & Alex e Matogrosso e Matias também se apresentam na cidade durante ExpoTrês

A rainha do Sertanejo está cada vez mais próxima de Três Corações. Com cantores renomados e que estão no auge da música brasileira, a 52ª EXPOTRÊS se aproxima e movimenta o público do Sul de Minas. Aproveite para adquirir seu ingresso antes da virada de lote.

E quem abre as apresentações é uma das cantoras mais ouvidas do país, Marília Mendonça. A sertaneja, que está esperando seu primeiro bebê, já mostrou carinho especial pela região sul mineira quando se apresentou em Cruzília, em dezembro de 2018. Ela está de volta à região e promete lotar Três Corações na quinta-feira (19).

Na sexta-feira (20), Luan Santana chega na cidade com seu novo sucesso ‘Quando a Bad Bater’. No sábado (21), uma das duplas mais amadas do país, Pedro Paulo & Alex comandam a noite. Já no domingo (22), gratuitamente, um show pra entrar pra memória de quem é fã da dupla. Matogrosso e Matias estarão no palco cantando sucessos e faixas inéditas.

