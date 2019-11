Cada vez mais perto – Calourada Unificada promete lotar Buana em Três Corações dia 9

Pin Compartilhar 0 Compart.

Vem aí a 10ª edição da maior festa universitária de Três Corações! A CALOURADA UNIFICADA está entre as festas que mais crescem na região e tem passe livre para todos os calouros do país.

O evento atingiu a excelência nos dois últimos anos e sua produção se prepara para que ele seja descrito em 2019 por apenas uma palavra: SURPREENDENTE!

Este ano as atrações estão imperdíveis. Dj Chapeuzinho, The Rio Mansion, El Loko, Grupo Griff, Zulubaba, Anexos, Átila e Renato e muitas outras bandas agitam essa que promete ser a festa do século na região sul mineira.

A Festa conta com atrativos como:

3 Horas de Open Bar para Todas as Mulheres

1000 Taças de Champanhe

Tenda Universitária com shots, drinks, doces e atrações

Café da Manhã

Buana Eventos

Avenida Deputado Renato Azeredo, s/n – Três Corações-MG – CEP: 37410-000

Informações

(35) 98847-3266