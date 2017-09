Cabaré Night Club com Leonardo & Eduardo Costa em Varginha

No dia 27 de outubro, tem Cabaré Night Club, com Leonardo & Eduardo Costa no Parque de Exposições em Varginha.

Cabaré reúne dois dos maiores nomes da música brejeira chorando as dores de cotovelo ao lado de belas dançarinas vestidas a caráter, criando um verdadeiro Moulin Rouge com modão sertanejo. O espetáculo marca a concretização de um sonho dos dois artistas e a química entre eles é notória seja nas piadas que intercalam muitas das canções – dando um clima também de stand up comedy – ou na maneira em que as vozes de ambos se encaixam.

Mais informações: Cidade: Varginha Data: 27/10/2017 Local: Parque de Exposições de Varginha Endereço: Rodovia BR 491 / Av Princesa do Sul, Km 16 – Horário: 22h00 Valor do Ingresso: Pista inteira: R$60,00 Pista inteira: R$60,00 Pista meia entrada: R$30,00 Pista solidário: R$35,00 Vip inteira: R$100,00 Vip meia entrada: R$50,00 Vip solidário: R$60,00 Prime inteira: R$200,00 Prime meia entrada: R$100,00 Prime solidária: R$110,00 Mesa ouro: R$2000,00 Mesa Prata: R$1500,00 Mesa Bronze: R$1200,00 * Ingresso Solidário: Válido mediante doação de 1 Litro de Leite na entrada do Evento. Pontos de venda: Varginha: Strikers Boliche, Pré Festa, Óticas Diniz e Hering Store. Strikers Boliche, Pré Festa, Óticas Diniz e Hering Store. Elói Mendes: Sorv. Toyota Paraguaçu: Sorv. Estação de Verão Três Pontas: Specialle e Distak Três Corações: Óticas Diniz Informações: 3221-1401