Cabaré com Leonardo & Eduardo Costa em Varginha

No dia 27 de outubro, tem Cabaré Night Club, com Leonardo & Eduardo Costa no Parque de Exposições em Varginha.

Cabaré reúne dois dos maiores nomes da música brejeira chorando as dores de cotovelo ao lado de belas dançarinas vestidas a caráter, criando um verdadeiro Moulin Rouge com modão sertanejo. O espetáculo marca a concretização de um sonho dos dois artistas e a química entre eles é notória seja nas piadas que intercalam muitas das canções – dando um clima também de stand up comedy – ou na maneira em que as vozes de ambos se encaixam.