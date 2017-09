Banda Velho Vinil será atração da Quinta da Boa Música

A banda Velho Vinil será a atração da 284ª edição do Projeto Quinta da Boa Música, na quinta (28/9), às 20h, na plataforma de embarque da antiga Estação Ferroviária de Varginha. O grupo promete uma seleção de cover das principais bandas de MPB, Pop E Rock ‘n Roll.

A Velho Vinil foi criada em 2012, e desde então vem recebendo grandes elogios da critica com apresentações nos principais espaços da região. Os músicos têm em comum a paixão por sons como Beatles e Pink Floyd, além dos nacionais, como Engenheiros do Hawaii, Raul Seixas e autorais. Nesta semana eles prometem aquecer o fiel público amante da boa música mandando um selecionado repertório com MPB, pop e muito rock`n roll.

Na formação os experientes músicos Rafinha Delfino (guitarra e voz), Filipe Moraes (violão e voz), André Semionato (guitarra), Rafael Toledo, baixo e vocais e Márcio Delfino (bateria e vocal). No repertório as consagradas bandas Engenheiros, titãs, Raul, cachorro Grande, Pink Floyd e muita surpresa.

Fonte: Blog do Madeira