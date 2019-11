Banda Sete Cidades apresenta Tributo ao Legião Urbana em Varginha

Pin Compartilhar 0 Compart.

No dia 09 de novembro, Varginha será palco do Legião Urbana Tributo, com a banda Sete Cidades. Evento acontecerá a partir das 22h, na Status Eventos.

Os setores são pista R$40 e camarote open bar R$80 (Petra puro malte, vodka, citrus e água).

Os ingressos são limitados! Confirme presença no evento e não fique fora dessa: www.facebook.com/events/3122115344497137/

Sobre a banda

Há 14 anos sendo a principal e mais emocionante banda de tributo a Legião Urbana do Brasil, a Banda Sete Cidades nasceu em 2005 como Gothancity Rock´n Roll Band e resgatava o som das bandas nacionais e internacionais dos anos 80.

No seu repertório se destacavam as músicas da consagrada banda brasiliense Legião Urbana, tanto pelo entrosamento entre os músicos quanto pelo timbre grave da voz do vocalista Dimas Borba, que se assemelha muito ao Renato Russo.

Em 2006, após algumas substituições entre seus integrantes , a Gothancity passou a ser uma banda cover, tocando exclusivamente Legião Urbana , e o que antes era um hobby entre amigos, tornou-se uma trabalho profissional

O nome Sete Cidades é uma homenagem à uma música do repertório da Legião Urbana e a banda vem levando em suas apresentações todo um miticismo, nostalgia e saudade.

O público interage e revive uma das mais importantes bandas do Rock Nacional de todos os tempos: a Legião Urbana e seu líder Renato Russo.