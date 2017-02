Banda Hýven e Miro Penha são as atrações desta semana da Quinta da Boa Música

Nesta quinta-feira (16) às 19h30, na plataforma de embarque da antiga Estação Ferroviária de Varginha, acontece mais uma edição do projeto Quinta da Boa Música. Abrindo a noite tem o acústico com voz e violão do cantor Miro Penha de São Gonçalo do Sapucaí, na sequeência tem o show da Banda Hyven com um selecionado repertório de rock e autorais.

O show de abertura com o cantor e violonista Miro Penha será às 19h30min. Natural de São Gonçalo do Sapucaí ele vem se dedicando à música desde os 17 anos. Já participou de diversas bandas e grupos musicais na região e na cidade de São Paulo, onde foi realizar seus estudos. De volta para a terra natal desde 2012, passou a dedicar-se especialmente aos seus shows acústicos conquistando a cada dia maior público. Pela Primeira vez no Projeto QBM ele fará seu show de abertura prometendo mostrar um pouco de suas influências preferidas como Cássia Eller, Nando Reis, Roberto Carlos, Red Hot Chili Peppers, Tiago Iorc, Rita Lee, Ed Sheeran, Cold Play, Djavan dentre outros.

Na sequência a banda Hýven formada pelos músicos And Lui na guitarra e voz, Rafa Toledo no baixo e Rafinha Delfino na bateria.

A Banda Hýven já é bastante conhecida do publico e apresenta-se pela terceira vez no Projeto. Criada em 2003, teve algumas paralizações e finalmente em 2015 retoma o trabalho, porém com integrantes mais envolvidos e comprometidos com a proposta de repertório e com os diversos shows programados pela região.

Segundo And Lui, cantor, compositor, guitarrista e fundador da banda, o nome HÝVEN representa sonoramente a palavra inglesa “even” numa alusão a uma música do Pearl Jam (Even Flow). Continuando ele afirma que preparou um repertório mais maduro ainda para este show e certamente vai agradar o exigente e fiel público do Quinta da Boa Música.