‘Badalaê’ agita Varginha entre os dias 12 e 14 de abril no Parque de Exposições

Entre os dias 12 e 14 de abril, sexta-feira à domingo, a festa ‘Badalaê’ agita a cidade de Varginha, no Parque de Exposições da cidade. Diversas atrações e uma estrutura pra ficar pra história estão sendo preparados para lotar a festa que promete ficar para história de Varginha e região.

Espaço amplo e com seus setores bem divididos garantem ao publico grande visibilidade dos Shows de qualquer setor. Serviço de bar, banheiros bem localizados, equipes de segurança e apoio médico preparados para atender quaisquer eventualidades.

Link do evento no facebook – https://www.facebook.com/events/1250620848419004/

Atrações

Na sexta (12), Mumuzinho chega para abrir as comemorações, juntamente com George Luiz e Grupo Envolvência.

No sábado (13), a Dj Chapeuzinho, sucesso na região, vai animar a galera com o melhor do funk. Kid+Mais e Rafael Rodolfo também se apresentam no segundo dia.

Já no domingo (14), Apréza, Joel Junior, Maycon Mendes e Turma do Brechó fecham em grande estilo os três dias de festa na cidade.

Ingressos

Os ingressos já estão disponíveis para venda. Confira abaixo os valores individuais e pacotes para os três dias de evento.

Redação CSul – Iago Almeida