Arrastapé do Terceirão do Colégio Batista nesta sexta

Uma festança temática, envolvendo toda a escola, adequado para as famílias e para as crianças. Terá comidas típicas, brincadeiras diversas e muita dança. O arrastapé acontece no dia 29/06, a partir das 18 horas, na quadra do Colégio Batista. Os ingressos já estão à venda na tesouraria do colégio ou pelos comissários do evento.

Mais informações

Cidade: Varginha

Data: 29/06/2018

Local: Colégio Batista

Horário: A partir das 18h

Valor do Ingresso: R$ 3,00 antecipado e R$ 5,00 no dia do evento

Pontos de venda: Tesouraria do colégio ou comissários

Informações: Adrian Leles – (35) 98434-7226 | Laryssa Goulart – (35) 99800-0669

Fonte: Varginha Online / Foto: Divulgação