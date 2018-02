Anitta, Safadão e Alok movimentam interior do país durante feriado de Carnaval

Localidades como Votuporanga, Santa Rita do Sapucaí e Muzambinho recebem atrações musicais de peso, dobrando a população das cidades durantes os cinco dias de festa

O Carnaval de pequenas cidades mineiras, como Muzambinho, com 20 mil habitantes, Santa Rita do Sapucaí, 36 mil habitantes, ou ainda a paulista Votuporanga, de 92 mil habitantes, entrou na lista dos destinos mais movimentados, por conta da realização de grandes eventos, como Bloco Vermes&Cia, Bloco do Oba e Bloco do Urso.

Os três blocos compõem um dos circuitos mais procurados do Brasil, trazendo shows de celebridades como Anitta, Safadão, Simone e Simaria, Henrique e Juliano e Alok, atrações já confirmadas.

Para curtir a folia no interior, operadoras de turismo preparam pacotes especiais, que incluem transporte, hospedagem e muitas baladas open bar, além de acesso VIP aos blocos e shows.

Confira algumas opções e as principais atrações em cada cidade:

MUZAMBINHO – BLOCO VERMES & CIA

Anitta, Gusttavo Lima, Henrique e Juliano, Alok, Mc Kevinho, Tomate, Léo Santana, Dennis Dj.

Partindo de: São Paulo, Jundiaí e Campinas

Ida: 09/Fevereiro ou 10/Fevereiro

Volta: 13/Fevereiro

Festas Exclusivas: Temática Fantasia, Pijama e Invasão Laranja.

Quanto custa: A partir de R$ 840,00

VOTUPORANGA – BLOCO DO OBA

Anitta, Wesley Safadão, Alok, Banda Eva, Henrique e Juliano, Jammil, Banda Eva, Tomate.

Partindo de: São Paulo, Santos, Jundiaí, Campinas e Rio de Janeiro

Ida: 09/Fevereiro ou 10/Fevereiro

Volta: 14/Fevereiro

Festas Exclusivas: Temática Fantasia, Pijama e Invasão Laranja.

Quanto custa: A partir de R$ 899,00

SANTA RITA DO SAPUCAÍ – BLOCO DO URSO

Anitta, Wesley Safadão, Alok, Simone e Simaria, Nego do Borel, Alinne Rosa

Partindo de: São Paulo, Campinas, Jundiaí, São José dos Campos e Rio de Janeiro

Ida: 09/Fevereiro ou 10/Fevereiro

Volta: 13/Fevereiro

Festas Exclusivas: Temática Fantasia, Pijama e Invasão Laranja.

Quanto custa: A partir de R$ 799,00

Fonte: Fernanda Cressoni / Foto: Reprodução